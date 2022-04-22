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Сегодня, 09:09

Рылов — об отстранении от Международной федерации плавания: «Я пока оставлю это без комментариев»

Евгений Рылов не стал комментировать свое отстранение от Международной федерации плавания
Сергей Федоров
Корреспондент
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Евгений Рылов.
Фото Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов не стал комментировать свое отстранение от Международной федерации плавания.

Сегодня, 22 апреля, FINA отстранила российского пловца на девять месяцев.

«Я пока оставлю это без комментариев», — сказал Рылов.

23 марта дисциплинарная комиссия FINA открыла дело против Рылова. Предполагается, что Рылов нарушил правила федерации, когда принял участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, прошедшего 18 марта на стадионе «Лужники».

25-летний пловец — двукратный олимпийский чемпион Токио на дистанциях 100 и 200 м на спине. Также у него серебро Токио-2020 в эстафете и бронза Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро на двухсотметровке. Кроме того, он является двукратным чемпионом мира и многокрытным призером мировых первенств.

Евгений Рылов
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Российский пловец Рылов отстранен на девять месяцев
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