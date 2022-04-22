Евгений Рылов не стал комментировать свое отстранение от Международной федерации плавания

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов не стал комментировать свое отстранение от Международной федерации плавания.

Сегодня, 22 апреля, FINA отстранила российского пловца на девять месяцев.

«Я пока оставлю это без комментариев», — сказал Рылов.

23 марта дисциплинарная комиссия FINA открыла дело против Рылова. Предполагается, что Рылов нарушил правила федерации, когда принял участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, прошедшего 18 марта на стадионе «Лужники».

25-летний пловец — двукратный олимпийский чемпион Токио на дистанциях 100 и 200 м на спине. Также у него серебро Токио-2020 в эстафете и бронза Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро на двухсотметровке. Кроме того, он является двукратным чемпионом мира и многокрытным призером мировых первенств.