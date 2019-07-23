Рылов объяснил, чего ему не хватило для победы на чемпионате мира

Российский пловец Евгений Рылов​, завоевавший серебряную медаль чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 100 м на спине, рассказал об ошибках, которые помешали ему победить.

- Думал, что победа будет за мной, потому что по ходу второй половины дистанции я бы его "убил", - цитирует ТАСС Рылова. Просто надо было стартовать в более спокойном для себя темпе. Получается, что я отдал человеку золото. Тем более, что время все показали слабее, чем в полуфинале.

Первым на дистанции стал китаец Сюй Цзяюй, а бронзу завоевал австралиец Митчелл Ларкин.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2019: новости и обзоры, расписание и результаты, медальный зачет