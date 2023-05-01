Россиянка Кирпичникова объявила о переходе в сборную Франции по плаванию

Многократная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде Анастасия Кирпичникова сообщила о переходе в сборную Франции.

«Горжусь, что буду представлять Францию на следующем ЧМ. Конечно, большое спасибо Федерации плавания России за то, что на протяжении восьми лет верили в меня», — передает слова спортсменки РИА «Новости Спорт».

22-летняя Кирпичникова — трехкратный призер чемпионата Европы 2020 года, мастер спорта международного класса.