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Сегодня, 09:24

Россиянка Кирпичникова объявила о переходе в сборную Франции по плаванию

Виктория Кравченко
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Анастасия Кирпичникова.
Фото Global Look Press

Многократная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде Анастасия Кирпичникова сообщила о переходе в сборную Франции.

«Горжусь, что буду представлять Францию на следующем ЧМ. Конечно, большое спасибо Федерации плавания России за то, что на протяжении восьми лет верили в меня», — передает слова спортсменки РИА «Новости Спорт».

22-летняя Кирпичникова — трехкратный призер чемпионата Европы 2020 года, мастер спорта международного класса.

Анастасия Кирпичникова
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