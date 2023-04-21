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Сегодня, 14:23

Рылов считает, что его не допустят к международным стартам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов сомневается в том, что получит допуск к зарубежным соревнованиям, учитывая последние рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мне кажется, что их не будет. По последней информации, я точно никак не могу туда попасть, даже если уйду из всех силовых структур. Думаю, что в отношении меня ограничения будут немного жестче. Но все сейчас меняется через день. Еще пару месяцев назад говорили, что нас допускают, все хорошо, Томас Бах вроде даже на нашей стороне, но потом бац — и опять заговорили о мерах предосторожности, вновь, похоже, никто никуда не едет. Но через месяц ситуация может вновь поменяться — решат, что едут все», — приводит слова Рылова ТАСС.

Исполком МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: https://tass.ru/sport/17577963
Евгений Рылов
МОК
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