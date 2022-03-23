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Сегодня, 18:35

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде перенесен из Казани

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Международная федерация плавания (FINA) приняла решение перенести чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года из Казани, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Турнир планируется провести в прежние даты с 17 по 22 декабря. Новое место проведения ЧМ будет определено позднее.

В среду, 23 марта, FINA отстранила россиян от соревнований под эгидой организации, а также открыла дисциплинарное дело против двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова.

Источник: https://tass.ru/sport/14161941
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