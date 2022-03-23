Чемпионат мира по плаванию на короткой воде перенесен из Казани

Международная федерация плавания (FINA) приняла решение перенести чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года из Казани, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Турнир планируется провести в прежние даты с 17 по 22 декабря. Новое место проведения ЧМ будет определено позднее.

В среду, 23 марта, FINA отстранила россиян от соревнований под эгидой организации, а также открыла дисциплинарное дело против двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова.