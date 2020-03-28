Российские спортсмены покинут базу «Озеро Круглое» из-за коронавируса

Президент Федерации синхронного плавания России и президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко рассказал, что национальные команды в этих видах спорта покинут базу «Озеро Круглое» на время карантина. Сборная России по плаванию также досрочно завершила все тренировочные мероприятия на базе.

Кроме того, сборная России по спортивной гимнастике покинет базу «Озеро Круглое», но продолжит тренировочный процесс, сообщает РИА «Новости».

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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