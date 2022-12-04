Российская федерация прыжков в воду ведет диалог с FINA по переходу в Азию

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рассказал, что организация ведет переговоры с Международной федерацией плавания (FINA) по вопросу перехода в Азиатскую федерацию плавания.

«С FINA мы находимся в диалоге, в отличие от европейской федерацией. С ней же диалог у нас очень тяжелый, скорее его нет вообще. Мы в этом году не поехали на международные соревнования, но работаем и говорим с FINA, неоднократно говорили господину Хусейну Аль-Мусалламу о том, что хотели бы перейти в азиатскую федерацию и выйти из европейской, участвовать в чемпионате Азии и азиатских соревнованиях. FINA думает, мы ведем по этому поводу диалог с ней, и я думаю, что в ближайшее время международная федерация примет решение» — приводит слова Дружинина ТАСС.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. В сентябре президент МОК Томас Бах заявил, что время для отмены рекомендации по недопуску россиян еще не наступило. Он сообщил, что считает эту позицию защитной мерой, направленной на защиту олимпийского движения от политизации спорта.