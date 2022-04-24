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Сегодня, 16:38

Результаты чемпионата России по плаванию сопоставят с международными турнирами

Рустам Имамов
Корреспондент
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Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по плаванию в Казани рассказал о заочном соперничестве российских пловцов с иностранными спортсменами.

«У нас ведь такой вид спорта, что мы будем даже заочно, но все же соревноваться со всеми нашими соперниками по мировому рейтингу. И мы надеемся, что наши спортсмены будут заочно занимать высокие места в рейтинге среди европейских и мировых звезд. Уверен, на этом чемпионате России будет много высоких результатов и рекордов страны», — сказал Авдиенко.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) сообщила, что российские спортсмены не выступят на соревнованиях под эгидой организации до конца 2022 года из-за ситуации в Украине.

Отметим, что чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 24 по 29 апреля.

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