Результаты чемпионата России по плаванию сопоставят с международными турнирами

Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по плаванию в Казани рассказал о заочном соперничестве российских пловцов с иностранными спортсменами.

«У нас ведь такой вид спорта, что мы будем даже заочно, но все же соревноваться со всеми нашими соперниками по мировому рейтингу. И мы надеемся, что наши спортсмены будут заочно занимать высокие места в рейтинге среди европейских и мировых звезд. Уверен, на этом чемпионате России будет много высоких результатов и рекордов страны», — сказал Авдиенко.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) сообщила, что российские спортсмены не выступят на соревнованиях под эгидой организации до конца 2022 года из-за ситуации в Украине.

Отметим, что чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 24 по 29 апреля.