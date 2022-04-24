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Сегодня, 16:34

«Сегодня плохо работать — стыдно». Федерация плавания России рассказала о мотивации спортсменов после санкций

Федерация плавания России рассказала о мотивации спортсменов после санкций
Рустам Имамов
Корреспондент
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Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по плаванию в Казани прокомментировал моральное и физическое расположение спортсменов сборной России.

«Мы наглядно объяснили ребятам, что сейчас плохо работать — стыдно. Есть единственный шанс не закончить со спортом — это работать лучше, чем раньше и добиться высокого результата в мировом рейтинге. Настроение у ребят великолепное. Нет практически отказов по тренировочным сборам, в мае ни одного свободного места нет на сборах в Кабардинке и Волгограде. Все будет зависеть от того сегодня насколько нам удастся поддерживать интерес к результату и мировому рейтингу. Нужно понимать о том, что не сегодня-завтра все это закончится. И может так получиться, что сегодня мы на внутреннем старте, а завтра уже на международной арене. И все к этому должны быть готовы», — сказал Авдиенко.

Напомним, что ранее Международная федерация плавания (FINA) сообщила, что не будет приглашать россиян на соревнования до конца 2022 года.

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