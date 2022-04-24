Президент ВФП заявил, что большая часть делегатов FINA выступает с нейтральной позицией в адрес России

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников на пресс-конференции перед стартом ЧР по плаванию в Казани прокомментировал текущий статус ВФП и шансы на возвращение на мировую арену.

«Многие страны достаточно агрессивно повели себя, говорили, что откажутся выступать, если наша команде примет участие, — сказал Сальников. — Порядка 10 стран были агрессивны в своих заявлениях, но большая часть занимает нейтралитет, хотя открыто его не высказывает. Надеюсь, что в ближайшее время сможем вернуться к международным соревнованиям. В FINA мы можем найти своих сторонников, точки соприкосновения. Идут дискуссии. Надеюсь, что я также продолжу работу в бюро FINA. Отстранение федерации пока не касается бюро FINA, рассчитываю, что смогу это делать. Сейчас совещания проходят в формате видеоконференции. Что касается санкций, то они уже доказали свою бесперспективность. Европейская федерация выступает гораздо жестче, там не готовы идти на компромиссы и даже слушать».

Напомним, что ранее Международная федерация плавания (FINA) сообщила, что не будет приглашать россиян на соревнования до конца 2022 года.