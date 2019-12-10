Решение CAS по делу Сунь Яна будет принято в январе 2020

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию китайца Сунь Яна о нарушении антидопинговых правил не ранее середины января 2020-го из-за трудностей перевода. Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

«В настоящий момент стороны готовят согласованную письменную стенограмму разбирательства, включая полный перевод показаний Сунь Яна, с которой судейская коллегия будет работать при обсуждении и вынесении решения суда. С учетом этих обстоятельств решение суда ожидается не ранее середины января 2020 года», — написано в пресс-релизе CAS.

Сунь Ян в сентябре 2018 года поругался с допинг-офицерами во время внесоревновательного тестирования. Конфликт возник из-за документов сотрудников ВАДА. Сообщалось, что охранник пловца молотком демонстративно разбил пробирку с кровью спортсмена. Международная федерация водных видов не наказала спортсмена из-за проблем с документацией. Однако ВАДА обратилось в CAS, пытаясь опротестовать это решение. Слушания будут открытыми.