Призера Олимпиады-1980 пловчиху Варганову арестовали в Индии за продажу наркотиков

Серебряный призер московской Олимпиады-1980 пловчиха Светлана Варганова арестована на индийском Гоа по обвинению в продаже наркотиков, сообщает The Indian Express.

По информации полиции, последние два года она жила на Гоа и продавала наркотики иностранцам. Также был арестован полицейский. У них были изъяты наркотические вещества, а также вырученные от продажи денежные средства в различной валюте.

Информируется, что операция по поимке преступников длилась около двух недель.

58-летняя Варганова выиграла серебро на Олимпийских играх 1980 года в плавании брассом на 200 м. В этой же дисциплине она стала чемпионкой мира 1982 года и завоевала бронзу в комбинированной эстафете 4х100 м.