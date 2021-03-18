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«Последние дни в Калифорнии». Фото Ефимовой на фоне заката

08:43
Юлия Ефимова. Фото AFP
Юлия Ефимова. Фото AFP
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Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото в Instagram. На снимке 28-летняя спортсменка стоит в латье на фоне заката.

«Последние дни в Калифорнии», — подписала фото Ефимова.

Напомним, Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.

Кроме того, она является рекордсменкой по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов. У нее 17 медалей (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые).

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