«Последние дни в Калифорнии». Фото Ефимовой на фоне заката

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото в Instagram. На снимке 28-летняя спортсменка стоит в латье на фоне заката.

«Последние дни в Калифорнии», — подписала фото Ефимова.

Напомним, Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.

Кроме того, она является рекордсменкой по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов. У нее 17 медалей (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые).