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Ефимова выступит на чемпионате России по плаванию

13:19
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Главный тренер сборной России Сергей Чепик сообщил, что российская пловчиха Юлия Ефимова выступит на чемпионате России по плаванию в Казани.

«Ефимова возвращается из США и выступит на чемпионате России по плаванию в Казани, она будет участвовать в отборе на Олимпиаду», — цитирует ТАСС Чепика.

Юлия Ефимова — обладательница двух серебряных наград Олимпиады в Рио-де-Жанейро, бронзовой медали Игр-2012 года, шести золотых медалей чемпионата мира по плаванию.

Чемпионат России по плаванию, который пройдет с 3 по 9 апреля в Казани, является этапом отбора на Олимпиаду.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10934279

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