Трехкратный призер Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала ограничения на посещение других соревнований, вылазки в туристические места и секс в период Олимпийских игр-2020 в Токио.

«Неприятно, что не получится никуда выйти, но лучше уж провести Олимпиаду так, чем никак. Подождите, запрет на секс? Ха-ха, мне не до этого на соревнованиях. И многим спортсменам тоже. Обидно, конечно, что не получится посещать другие соревнования. В 2016 году после своих выступлений мы ходили и до конца Олимпийских игр болели за наших ребят. Сейчас, скорее всего, придётся просто уезжать и смотреть по телевизору», — цитирует Sport24 Ефимову.

Юлия Ефимова — трехкратный призер летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы. Российская пловчиха выступит на предстоящем Чемпионате России, который является этапом отбора на олимпиаду. ОИ-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.