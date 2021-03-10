Ефимова — о запретах на Олимпиаде в Токио: «На Олимпиаде мне будет не до секса»
Трехкратный призер Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала ограничения на посещение других соревнований, вылазки в туристические места и секс в период Олимпийских игр-2020 в Токио.
«Неприятно, что не получится никуда выйти, но лучше уж провести Олимпиаду так, чем никак. Подождите, запрет на секс? Ха-ха, мне не до этого на соревнованиях. И многим спортсменам тоже. Обидно, конечно, что не получится посещать другие соревнования. В 2016 году после своих выступлений мы ходили и до конца Олимпийских игр болели за наших ребят. Сейчас, скорее всего, придётся просто уезжать и смотреть по телевизору», — цитирует Sport24 Ефимову.
Юлия Ефимова — трехкратный призер летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы. Российская пловчиха выступит на предстоящем Чемпионате России, который является этапом отбора на олимпиаду. ОИ-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/other/2021-03-10-yuliya-yefimova---intervyu-ob-olimpiade-feminizme-instagrame-koronaviruse-otsutvi
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