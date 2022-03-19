Трансгендер Лия Томас выиграла соревнования по плаванию в США

Американская пловчиха Лия Томас, являющаяся трансгендером, победила в первом дивизионе лиги NCAA на дистанции 500 ярдов. При этом она обогнала серебряных медалисток летних Олимпийских игр в Токио — Эмму Вейант (400 метров комплексом) и Эрику Салливан (1500 метрах в/с).

Томас — стала первым трансгендером, победившим на этих соревнованиях. Она выступает в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта и в январе уже побила рекорды США в заплывах на 200, 500 и 1500 метров кролем.

Ранее Томас, которая родилась мужчиной, выступала в составе мужской команды Пенсильванского университета.