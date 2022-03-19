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Плавание

Сегодня, 12:07

Трансгендер Лия Томас выиграла соревнования по плаванию в США

Трансгендер Лия Томас на соревнованиях в США опередила призеров Олимпийских игр
Роман Шишов
Корреспондент
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Лия Томас.
Фото USA Today Sports

Американская пловчиха Лия Томас, являющаяся трансгендером, победила в первом дивизионе лиги NCAA на дистанции 500 ярдов. При этом она обогнала серебряных медалисток летних Олимпийских игр в Токио — Эмму Вейант (400 метров комплексом) и Эрику Салливан (1500 метрах в/с).

Томас — стала первым трансгендером, победившим на этих соревнованиях. Она выступает в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта и в январе уже побила рекорды США в заплывах на 200, 500 и 1500 метров кролем.

Ранее Томас, которая родилась мужчиной, выступала в составе мужской команды Пенсильванского университета.

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