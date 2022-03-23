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Сегодня, 13:48

Губерниев — об отказе Рылова ехать на ЧМ: «Достойнейший поступок»

Губерниев назвал решение пловца Рылова достойнейшим поступком
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отказ Евгения Рылова ехать на чемпионат мира-2022 по водным видам спорта в знак поддержки российских спортсменов.

«Я уважаю решение Евгения. Отказ от чемпионата мира в знак поддержки паралимпийцев — достойнейший поступок, ничего не скажешь. Конечно, нужно отдать должное Рылову, но у меня есть полное ощущение того, что он и так бы туда никак не смог попасть, как и все остальные российские спортсмены. Снятие наших ребят с соревнований — вопрос времени», — сказал Губерниев «СЭ».

Напомним, сегодня, 23 марта, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов объявил, что не примет участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Дмитрий Губерниев
Евгений Рылов
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Пловец Рылов отказался от участия в ЧМ по водным видам спорта в Будапеште

«Это поступок!» Тарасова — об отказе Рылова от участия в ЧМ по водным видам спорта
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