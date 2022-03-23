Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отказ Евгения Рылова ехать на чемпионат мира-2022 по водным видам спорта в знак поддержки российских спортсменов.

«Я уважаю решение Евгения. Отказ от чемпионата мира в знак поддержки паралимпийцев — достойнейший поступок, ничего не скажешь. Конечно, нужно отдать должное Рылову, но у меня есть полное ощущение того, что он и так бы туда никак не смог попасть, как и все остальные российские спортсмены. Снятие наших ребят с соревнований — вопрос времени», — сказал Губерниев «СЭ».

Напомним, сегодня, 23 марта, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов объявил, что не примет участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.