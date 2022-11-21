Климент Колесников: «Призовые — это не главное, но приятный бонус»

Двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников рассказал, что призовые выплаты не являются главным мотивирующим фактором для российских пловцов, спортсмены больше настраиваются на установление новых рекордов.

Общий призовой фонд второго и третьего этапов международных соревнований «Игры дружбы» составит 7 миллионов рублей. За лучший результат как у мужчин, так и у женщин полагается по 120 тысяч рублей, за второй — 115 тысяч, за третий — 110 тысяч.

«Мы не говорим, что деньги — это главное, но у нас есть работа и у нас есть за нее поощрения, — приводит ТАСС слова Колесникова. — Если пойдет так, что у нас не будет сделано и организовано других турниров, то все сводится к тому, что все будут выступать за выплаты, а сам результат уйдет на второй план. Но я не думаю, что это произойдет, потому что плавательное комьюнити у нас в стране понимает, что мотивация больше строится на побитии рекордов, нежели на деньгах».

Повец отметил, что нельзя сравнивать выплаты на международных соревнованиях с теми выплатами, которые получают спортсмены на «Играх дружбы».

«Учитывая все обстоятельства, что они могут, в принципе, обеспечивать призовыми и достаточно крупными, по сравнению с тем, что было в плавании ранее, это приятно. Каждый раз проплываешь и понимаешь, что за твои первые места есть выплаты, не то чтобы это мотивировало, но это приятный бонус», — добавил Колесников.

В понедельник Колесников на чемпионате России по плаванию на короткой воде показал лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м на спине — 48,82 секунды. Чемпионат России и международные соревнования по плаванию проходят в Казани с 20 по 25 ноября в рамках второго этапа «Игр дружбы».