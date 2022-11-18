Олимпийского призера по плаванию Красных не допустили до чемпионата России в Казани

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в эстафете Александр Красных не получил медицинский допуск к чемпионату России по плаванию в Казани.

«В общем, к сожалению, меня опять не допустили. По всей видимости, не единожды перенесенный ковид и неумолкаемое желание тренироваться привели к печальным последствиям», — сказал Красных ТАСС.

Чемпионат России и международные соревнования по плаванию пройдут в Казани с 20 по 25 ноября.