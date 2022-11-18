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Сегодня, 19:03

Олимпийского призера по плаванию Красных не допустили до чемпионата России в Казани

Иван Шитик
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в эстафете Александр Красных не получил медицинский допуск к чемпионату России по плаванию в Казани.

«В общем, к сожалению, меня опять не допустили. По всей видимости, не единожды перенесенный ковид и неумолкаемое желание тренироваться привели к печальным последствиям», — сказал Красных ТАСС.

Чемпионат России и международные соревнования по плаванию пройдут в Казани с 20 по 25 ноября.

Источник: https://tass.ru/sport/16371143
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