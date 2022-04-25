Призер Олимпийских игр и чемпион мира Климент Колесников рассказал о своей мотивации продолжать тренировочную работу после решения FINA отстранить всех российских спортсменов до конца 2022 года.

«Мотивация есть, конечно. Нас же не до конца жизни дисквалифицировали. Не скажу, что надежда, но мысли о том, что будешь выступать на других соревнованиях, международных в том числе, на которые нас допустят, надеюсь, мотивирует заниматься. Тем более лично я отталкиваюсь от того, что лично мои результаты были не самые лучшие показаны.

Есть еще куда расти самому. Буду работать сам над собой в первую очередь. А там дальше уже какие соревнования будут, посмотрим. В первую очередь это возможность показать свои навыки. Все мысли на результат. На чемпионат России», — сказал Колесников.

Отметим, что ЧР в Казани проходит с 24 по 29 апреля.