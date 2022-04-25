Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Главная
Плавание

25 апреля, 18:40

Призер Олимпиады Колесников объяснил слабую форму медицинскими проблемами

Рустам Имамов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Призер Олимпийских игр и чемпион мира Климент Колесников прокомментировал свою победу на чемпионате России в Казани.

«Мы с Женей Рыловым не лучшую форму показали. Не в лучшем пока состоянии. Но как подготовились к этому старту, так уже и подготовились. Как смогли, так поднялись к соревнованиям. Получилось выиграть, доволен.

В связи с обстоятельствами личными не удалось грамотно подвестись, не была выполнена та работа, которая была запланирована.

Так что я рад, хороший результат в таких обстоятельствах. По здоровью вопросы есть. Где-то приболел, где-то почувствовал себя нехорошо, тренировку пропустил. Обычная история. Бывает, когда набираешь форму, иммунитет просаживается и можно заболеть», — сказал Колесников.

Отметим, что ЧР в Казани проходит с 24 по 29 апреля.

Климент Колесников
0
Читайте также
Что важно знать перед походом на шашлыки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евгений Рылов выступил на ЧР в маске с изображением кота. Эту маску запрещали в МОК

«Нас же не до конца жизни отстранили». Колесников — о мотивации после отстранения РФ
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости