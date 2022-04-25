Призер Олимпийских игр и чемпион мира Климент Колесников рассказал о возможностях своего участия на альтернативных международных турнирах, организуемых в России после решения FINA отстранить всех российских спортсменов до конца 2022 года.

«Лично для меня сейчас нет никакого стресса. Олимпийский год был очень тяжелый, сразу после Олимпиады спустя пару недель у нас уже пошли старты. В моральном плане было тяжеловато, плюс к этому был не в своей лучшей форме. Расслабился немного, когда понял, что не будет больших соревнований, нервотрепки. И сейчас этот год направлен на реабилитацию, восстановление. Чтобы подойти к олимпийскому циклу следующему в хорошей форме. С ребятами из других стран конфликтов у нас нет, да и не связываемся особо. Я сам с собой. Отдыхаю, делаю, что мне нравится. Чемпионат России пройдет, потом будет реабилитация где-то месяц, подготовка к этапу Кубка России, другим соревнованиям. По датам не знаю, когда их назначат. Что касается альтернативных соревнований в России, то пока мне непонятно, как они будут проводиться, в каком формате. Как их собираются проводить. Будет возможность, будем выступать. Я всегда был за то, чтобы использовать все имеющиеся шансы, потому что не знаешь, что будет завтра. Особенно в наше время. Останавливаться нельзя», — сказал Колесников.

Отметим, что сейчас в Казани проходит чемпионат России по плаванию, он завершится 29 апреля.