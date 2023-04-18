Новости
Статьи Олимпиада
Игры
Главная
Плавание

Сегодня, 19:40

Пловчиха Суркова установила рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляем

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская пловчиха Арина Суркова обновила рекорд российских соревнований на дистанции 50 метров баттерфляем. В полуфинальном заплыве на чемпионате России 24-летняя спортсменка показала результат 25,59 секунды и вышла в финал.

Предыдущий рекорд страны также принадлежал Сурковой (25,61 секунды) и был установлен в апреле 2022 года. Рекорд мира составляет 24,43 секунды.

Чемпионат России проходит с 16 по 21 апреля в Казани.

плавание
0
Читайте также
Что делать Гусеву. Он уйдет из СКА, но куда дальше?
Чудес Сорокина мало для победы в плей-офф. Русский вратарь закончит сезон в первом раунде?
На Западе заявили о вероятности любого ответа России на наступление ВСУ
В МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады
Момент ДТП с телеведущим Дибровым в Москве попал на видео
Эксперт объяснила аномалию цен на автомобили в России
Популярное видео
Юлия Ефимова — об Олимпиаде в Токио
"В Токио у нас будет первое золото со времен Попова"
Вот доказательства
Ефимова - о своих откровенных фото
Автографы от чемпионки мира
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Денис Панкратов
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Куда идти Никите Гусеву?
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Ротенберг — тренер сборной
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Будет ли в финале скучный хоккей?
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Какую зарплату просит Ткачев у «Авангарда»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Камила Валиева: итоги сезона
Новые правила КХЛ. День с Алексеем Шевченко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колесников выиграл 100-метровку на спине на чемпионате России
Новости
RSS RSS
Все новости