Пловчиха Суркова установила рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляем

Российская пловчиха Арина Суркова обновила рекорд российских соревнований на дистанции 50 метров баттерфляем. В полуфинальном заплыве на чемпионате России 24-летняя спортсменка показала результат 25,59 секунды и вышла в финал.

Предыдущий рекорд страны также принадлежал Сурковой (25,61 секунды) и был установлен в апреле 2022 года. Рекорд мира составляет 24,43 секунды.

Чемпионат России проходит с 16 по 21 апреля в Казани.