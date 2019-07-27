Omega рассказала, кто дисквалифицировал Лилли Кинг в Кванджу

Omega является официальным хронометристом 18-го подряд чемпионата мира по водным видам спорта. Спецкор "СЭ" Владимир Иванов побывал на экскурсии компании и внимательно все выслушал. Вот самое главное:

– Omega легко может показывать точность до тысячных долей секунды, но не делает этого, поскольку бассейны в разных городах не абсолютно идентичны. Избежать погрешностей в несколько миллиметров нереально, поэтому считать тысячные было бы несправедливо;

– решение по фальстарту принимают судьи, а не электроника. В частности, литовца Данас Рапшиса после победы на 200 м кролем в Кванджу сняли за то, что он качнулся перед стартом;

– Лилли Кинг за неправильный разворот в предварительном заплыве на 200 м брассом дисквалифицировал тоже судья. После протеста судьи могут прибегать к системе видеоповтора. Возможно, это было сделано и в данном случае;

– множество камер позволяет Omega четко отслеживать момент передачи эстафеты и видеть, что было первично: касание спортсменом бортика или уход его партнера по команде на следующий этап;

– даже если в бассейне выключат электричество, Omega продолжит работу и данные сохранятся. Это возможно за счет использования независимого генератора;

– по ходу дистанции Omega отслеживает и может выводить на экран все данные относительно любого спортсмена: позиция, скорость, расстояние до финиша. От живой динамики в восторге тренеры, которые активно используют эти данные для анализа;

– в планах Omega – еще больше цифр и онлайн информации для телевизионной картинки

– один из самых тяжелых моментов в истории Omega – финал 100 м баттерфляем на Олимпийских играх в Пекине. Тогда Милорада Чавича и Майкла Фелпса разделили миллиметры. Потребовалось внимательное изучение записей с нескольких камер, чтобы определить победу американца;

– На сайте www.omegatiming.com любой желающий может получить онлайн информацию по заплывам на чемпионате мира. (Владимир Иванов)