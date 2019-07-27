Морозов - четвертый на 50-метровке кролем на чемпионате мира в Кванджу

Россиянин Владимир Морозов занял четвертое место чемпионата мира в Кванджу на дистанции 50 метров вольным стилем.

Первое место занял американец Кэлеб Дрессел, показавший лучшее время чемпионатов мира.

Второе место поделили бразилец Бруну Фратус и грек Кристиан Коломеев.

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

50 м в/с

Финал

1. Кэлеб Дрессел (США) - 21,04

2. Бруну Фратус (Бразилия) - 21,45

2. Кристиан Коломеев (Греция) - 21,45

4. Владимир Морозов (Россия) - 21,53

5. Бенджамин Прауд (Великобритания) - 21,55

6. Майкл Эндрю (США) - 21,62

7. Павел Юрашек (Польша) - 21,67

8. Синри Сиура (Япония) - 21,81