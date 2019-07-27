Морозов - четвертый на 50-метровке кролем на чемпионате мира в Кванджу

Россиянин Владимир Морозов занял четвертое место чемпионата мира в Кванджу на дистанции 50 метров вольным стилем.
Первое место занял американец Кэлеб Дрессел, показавший лучшее время чемпионатов мира.
Второе место поделили бразилец Бруну Фратус и грек Кристиан Коломеев.
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Мужчины
50 м в/с
Финал
1. Кэлеб Дрессел (США) - 21,04
2. Бруну Фратус (Бразилия) - 21,45
2. Кристиан Коломеев (Греция) - 21,45
4. Владимир Морозов (Россия) - 21,53
5. Бенджамин Прауд (Великобритания) - 21,55
6. Майкл Эндрю (США) - 21,62
7. Павел Юрашек (Польша) - 21,67
8. Синри Сиура (Япония) - 21,81
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