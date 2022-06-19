FINA перераспределила медали чемпионата мира 2016 года после дисквалификации Лобузова

Международная федерация плавания (FINA) перераспределила медали чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2016 года после дисквалификации российского спортсмена Артема Лобузова. Ранее сообщалось, что мужскую сборную России лишат золотых медалей чемпионата мира 2016 года.

Золотые медали чемпионата мира достались пловцам из США, бронзовые награды получили спортсмены из ЮАР, сообщает ТАСС.

В марте Антидопинговая комиссия дисквалифицировала Артема Лобузова за употребление допинга на четыре года. Результаты российского пловца с 27 июля 2014 года были аннулированы. Золотых медалей чемпионата мира 2016 года в канадском Виндзоре в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем были также лишены Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных, Даниил Пасынков.