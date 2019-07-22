Костин выиграл первую за 12 лет медаль ЧМ в плавании баттерфляем

Олег Костин занял второе место в заплыве на 50 метров баттерфляем на чемпионате мира в Корее и принес России первую медаль в этом стиле плавания за последние 12 лет.
В последний раз наши дельфинисты заходили на пьедестал почета в 2007 году, когда бронзу 200-метровке взял Николай Скворцов. Выше третьего места до Костина получалось подняться только у Дениса Панкратова, ставшего лучшим на дистанции 100 метров в Риме-1994. (Кирилл Бурдаков)
Российские медали в баттерфляе на ЧМ по плаванию
|
Год
|
Город
|
Спортсмен
|
Дистанция
|
Место
|
1994
|
Рим
|
Денис Панкратов
|
100 м
|
3-е
|
1994
|
Рим
|
Денис Панкратов
|
200 м
|
1-е
|
2001
|
Фукуока
|
Анатолий Поляков
|
200 м
|
3-е
|
2003
|
Барселона
|
Евгений Коротышкин
|
50 м
|
3-е
|
2007
|
Мельбурн
|
Николай Скворцов
|
200 м
|
3-е
|
2019
|
Кванчжу
|
Олег Костин
|
50 м
|
2-е
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