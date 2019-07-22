15:15 | Плавание

Костин выиграл первую за 12 лет медаль ЧМ в плавании баттерфляем

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Олег Костин занял второе место в заплыве на 50 метров баттерфляем на чемпионате мира в Корее и принес России первую медаль в этом стиле плавания за последние 12 лет.

В последний раз наши дельфинисты заходили на пьедестал почета в 2007 году, когда бронзу 200-метровке взял Николай Скворцов. Выше третьего места до Костина получалось подняться только у Дениса Панкратова, ставшего лучшим на дистанции 100 метров в Риме-1994. (Кирилл Бурдаков)

Российские медали в баттерфляе на ЧМ по плаванию

Год

Город

Спортсмен

Дистанция

Место

1994

Рим

Денис Панкратов

100 м

3-е

1994

Рим

Денис Панкратов

200 м

1-е

2001

Фукуока

Анатолий Поляков

200 м

3-е

2003

Барселона

Евгений Коротышкин

50 м

3-е

2007

Мельбурн

Николай Скворцов

200 м

3-е

2019

Кванчжу

Олег Костин

50 м

2-е
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