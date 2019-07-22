Костин выиграл первую за 12 лет медаль ЧМ в плавании баттерфляем

Олег Костин занял второе место в заплыве на 50 метров баттерфляем на чемпионате мира в Корее и принес России первую медаль в этом стиле плавания за последние 12 лет.

В последний раз наши дельфинисты заходили на пьедестал почета в 2007 году, когда бронзу 200-метровке взял Николай Скворцов. Выше третьего места до Костина получалось подняться только у Дениса Панкратова, ставшего лучшим на дистанции 100 метров в Риме-1994. (Кирилл Бурдаков)

Российские медали в баттерфляе на ЧМ по плаванию