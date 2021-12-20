Колесников заявил, что сильные эмоции после поражений идут во вред спортсмену

Российский пловец Климент Колесников рассказал, как переживает поражения.

«Я расстраиваюсь, — приводит слова Колесникова RT. — Но это не злость на соперника, а раздражение из-за того, что сам был недостаточно хорош. Что-то неправильно сделал по ходу дистанции, не так подготовился. Все это происходит как раз потому, что я не люблю уступать. Так сложилось, что, начиная с юниорского возраста, я по большей части выигрывал. И привык к победам. При этом поражения на меня психологически не давят. Уступил — ничего страшного. Тренироваться я люблю, работаю много и знаю, что эта работа не может не принести результат, плюс — нахожусь не на закате карьеры и много чего еще могу сделать».

Пловец рассказал, плакал ли когда-нибудь из-за поражений.

«Когда был маленьким, очень много плакал из-за поражений, сейчас даже смешно все это вспоминать. Нет никакого смысла в слезах. Сильные эмоции идут во вред спортсмену, потому что можешь сильно загнаться и уже не выйти из этого состояния. Поэтому любой свой результат я сейчас воспринимаю как должное», — сказал он.

Колесников является пятикратным чемпионом мира по плаванию.