Президент FINA сообщил, что ВАДА разрешило провести чемпионат мира по плаванию 2022 года в Казани

Президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам сообщил, что всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) разрешило провести чемпионат мира по плаванию 2022 года в Казани. Его слова приводит Inside the Games.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне утвердил санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и запретил России до декабря 2022 года принимать чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. Запрет должен закончиться всего за день до начала соревнований в Казани.

«Мы общались с ВАДА, спрашивали их об этих датах, и они не видят никаких проблем», — ответил Аль-Мусаллам.

Казань получила право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 17 июля 2017 года. Турнир пройдет с 17 по 22 декабря 2022 года.