Сборная России разделила с США золото эстафеты 4 по 50 метров комплексом на ЧМ

Мужская сборная России разделила первое место с США в комбинированной эстафете 4 по 50 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби.

Российские и американские пловцы преодолели дистанцию за 1 минуту 30,51 секунды. Третье место заняла сборная Италии (+0,27 секунды).

В составе сборной России выступили Климент Колесников, Кирилл Стрельников, Андрей Минаков и Владимир Морозов.

Еще два российских спортсмена сегодня поборются за медали — Олег Костин (баттерфляй, 50 м) и Ника Годун (брасс, 100 м).