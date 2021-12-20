Сборная России разделила с США золото эстафеты 4 по 50 метров комплексом на ЧМ
17:29
Мужская сборная России разделила первое место с США в комбинированной эстафете 4 по 50 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби.
Российские и американские пловцы преодолели дистанцию за 1 минуту 30,51 секунды. Третье место заняла сборная Италии (+0,27 секунды).
В составе сборной России выступили Климент Колесников, Кирилл Стрельников, Андрей Минаков и Владимир Морозов.
Еще два российских спортсмена сегодня поборются за медали — Олег Костин (баттерфляй, 50 м) и Ника Годун (брасс, 100 м).
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