Климент Колесников: "Моя главная цель – золото Олимпиады"

России Климент Колесников в интервью Team Russia рассказал о главных качествах, которыми должен обладать спортсмен высокого уровня, олимпийской цели и впечатлениях от юношеских Олимпийских игр в Аргентине.

– А что является источником мотивации для вас?

– Цель, которая была поставлена изначально. Одна большая, к которой ведет много ступеней. Но в конечном итоге я нацелен на олимпийское золото, и буду стараться к нему идти.

– Имеет ли эта задача привязку к конкретному времени?

– Думаю, в 2020-м надо будет постараться. Уже пора, мне 20 лет будет. Сдавать позиции нельзя. Хотя вот выиграл же Энтони Эрвин стометровку кролем в 36 лет. И стал двукратным олимпийским чемпионом с разницей между титулами в 16 лет.

– Что бы вы назвали главными качествами пловца?

– Умение не сломаться психологически даже в самые сложные моменты. И трудолюбие. Это два похожих, но в то же время разных качества. Потому что можно говорить себе на тренировке “еще раз, еще раз”, но не прикладывать к этому никакого труда. А можно, наоборот, усердно трудиться, но каждый раз сдаваться, не выполнив задачу. Скажу так: нужно быть психологически уравновешенным. В любом виде спорта.