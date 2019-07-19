Кинг возмущена тем, что разбивший допинг-пробы китайский пловец выступает на чемпионате мира

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Лилли Кинг выразила разочарование тем, что на чемпионате мира по водным видам спорта в Корее выступает китайский пловец Сунь Ян. В прошлом году трехкратный олимпийский чемпион разбил молотком пробирки с взятыми у него допинг-пробами в рамках внепланового контроля. 27-летний спортсмен, который уже отбывал трехмесячную дисквалификацию в 2014 году, избежал на этот раз наказания, поскольку выяснилось, что офицеры неверно оформили процедуру допинг-контроля.

– Лично мне не нравится подход FINA к допинг-контролю, – цитирует AFP Кинг. – FINA могла бы начать с того, чтобы не позволить спортсменам, которые уничтожили допинг-пробы, участвовать в соревнованиях. Это же очень подозрительно! Печально, что мы все боремся с допингом, а рядом происходит подобное. Я не знаю, что нужно сделать, но ситуация должна измениться.

Отметим, что в сентябре 2019 года CAS заслушает дело Сунь Яна, поскольку ВАДА обжаловала решение FINA не наказывать его. Если пловца признают виновным, ему может грозить пожизненное отстранение.