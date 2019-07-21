Казань хочет принять два чемпионата Европы в 2021/22 годах и этап Мировой серии по хай-дайвингу

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал победу Казани в борьбе за чемпионат мира-2025 по водным видам спорта.

– Где все-таки пройдут соревнования на ЧМ-2025?

– Сейчас мы в дискуссиях. Нет необходимости принимать решение прямо сегодня, у нас есть время все обдумать. В принципе, можно вернуться и к старому варианту – с футбольным стадионом. Можно рассмотреть Центральный стадион. Концептуально было бы возможно проведение на "Татнефть-Арене", но там не такая большая вместительность. Есть вариант уйти на "Казань Экспо", где сейчас пройдет WorldSkills. Не исключено возведение капитального многофункционального объекта – не только под водные виды.

– Бюджет ЧМ уже понятен?

– Мы сейчас в расчетах, но это не будет дорогим удовольствием. Особенно если уйдем с "Казань-Арены", а вероятность этого высока.

– Не секрет, что вы хотели именно ЧМ-2025, а не следующий. И выражали готовность принять ЧМ-2023, если Доха откажется, что до сих пор не исключено. Почему так?

– ЧМ-2025 – это красиво с точки зрения того, что с прошлого турнира пройдет ровно 10 лет. Плюс мы во многом готовы уже сейчас, нужно загружать объекты города. Казань получила право проведения ЧМ-2022 по плаванию на короткой воде. Так же сейчас мы ведем переговоры с Европейской федерацией плавания (LEN) по 2021/22 году. Хотим провести чемпионат Европы по короткой воде и большой чемпионат Европы.

– Ничего себе. Так Казань станет водной столицей.

– Мы к этому идем. Следующим летом можем принять еще и этап Мировой серии по хай-дайвингу. (Владимир Иванов)