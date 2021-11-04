Каменева завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по плаванию
19:45
Россиянка Мария Каменева завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров комплексом.
Россиянка проплыла дистанцию за 57,83 секунды.
Первое место заняла Алицья Тхош из Польши (57,82). Замкнула тройку Сара Шестрем из Швеции (+0,23).
Соревнования проходят в Казани с 2 по 7 ноября.
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