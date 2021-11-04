Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Новости   //    Плавание

Каменева завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по плаванию

19:45

Россиянка Мария Каменева завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров комплексом.

Россиянка проплыла дистанцию за 57,83 секунды.

Первое место заняла Алицья Тхош из Польши (57,82). Замкнула тройку Сара Шестрем из Швеции (+0,23).

Соревнования проходят в Казани с 2 по 7 ноября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Лукашенко пожаловался Путину на отсутствие приглашения в Крым
0