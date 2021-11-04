Женская сборная России завоевала золотую медаль в эстафете на чемпионате Европы по плаванию
20:55
Сборная России завоевала золотую медаль в эстафете 4x50 метров на чемпионате Европы по плаванию.
В составе сборной выступили Мария Каменева, Ника Годун, Арина Суркова и Дарья Клепикова.
Второе место заняла сборная Швеции (+0,13). Замкнула тройку сборная Италии (+0,27).
Соревнования проходят в Казани с 2 по 7 ноября.
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