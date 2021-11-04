Женская сборная России завоевала золотую медаль в эстафете на чемпионате Европы по плаванию

Сборная России завоевала золотую медаль в эстафете 4x50 метров на чемпионате Европы по плаванию.

В составе сборной выступили Мария Каменева, Ника Годун, Арина Суркова и Дарья Клепикова.

Второе место заняла сборная Швеции (+0,13). Замкнула тройку сборная Италии (+0,27).

Соревнования проходят в Казани с 2 по 7 ноября.