Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Новости   //    Плавание

Женская сборная России завоевала золотую медаль в эстафете на чемпионате Европы по плаванию

20:55

Сборная России завоевала золотую медаль в эстафете 4x50 метров на чемпионате Европы по плаванию.

В составе сборной выступили Мария Каменева, Ника Годун, Арина Суркова и Дарья Клепикова.

Второе место заняла сборная Швеции (+0,13). Замкнула тройку сборная Италии (+0,27).

Соревнования проходят в Казани с 2 по 7 ноября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Жена ученого прокомментировала задержание судна «Академик Иоффе» в Дании
0