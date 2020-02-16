Источник: Мейлутите просила сократить дисквалификацию за пропуск допинг-тестов

Олимпийская чемпионка-2012 Рута Мейлутите просила сократить дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает respublika.lt. Издание опубликовало переписку пловчихи из Литвы с Международной федерацией плавания перед вынесением наказаний.

В июле 2019 года FINA дисквалифицировала Мейлутите на два года. Пловчиха трижды пропустила допинг-тесты в течение года, не предоставив вовремя актуальную информацию о местонахождении.

В переписке Мейлутите отмечает, что ни разу не нарушала антидопинговые правила и пропускала тесты из-за постоянных переездов в другую страну. Пловчиха просила дать ей шанс попасть на Олимпиаду в Токио, что было бы возможно, если бы дисквалификация составила не 2 года, а один.

В результате FINA не пошла ей навстречу, и 22-летняя Мейлутите решила завершить карьеру.