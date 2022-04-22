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Сегодня, 13:34

«Не позор, а посмешище»: Поздняков прокомментировал отстранение Рылова на девять месяцев

Поздняков заявил, что отстранение Рылова — посмешище и открытая дискриминация по национальному признаку
Роман Шишов
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал решение об отстранении на девять месяцев российского пловца Евгения Рылова за участие в концерте-митинге.

«Прокомментировать последние санкции FINA в отношении Жени Рылова, а также российских и белорусских пловцов можно достаточно лаконично: международный спорт не просто перестал быть вне политики, он сам теперь стал политикой, — написал Поздняков в своем Telegram-канале. — И чем дальше этот болезненный процесс развивается, тем больше влияет на решения и поступки отдельных коллег в международных федерациях. Отстранить спортсмена на 9 месяцев за участие в концерте — это даже не позор, а посмешище».

Поздняков добавил, что это дискриминация по национальному признаку и нарушение базовых прав спортсмена и человека.

«Ждем последовательности от международных спортивных федераций в виде аналогичных мер по отношению ко всем остальным спортсменам разных стран, так или иначе обозначивших свою позицию по текущим событиям. Пока же налицо открытая дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав спортсмена и человека», — написал Поздняков.

Сегодня, 22 апреля, стало известно, что Рылов отстранен на девять месяцев за то, что нарушил правила федерации, когда принял участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, прошедшего 18 марта на стадионе «Лужники».

25-летний пловец — двукратный олимпийский чемпион Токио на дистанциях 100 и 200 м на спине. Также у него серебро Токио-2020 в эстафете и бронза Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро на двухсотметровке. Кроме того, он является двукратным чемпионом мира и многократным призером мировых первенств.

Евгений Рылов. Рылов получил дисквалификацию за политику. Это очень плохой прецедент

Евгений Рылов
Станислав Поздняков
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