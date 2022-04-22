Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 16:38

Рылову запретили участвовать в чемпионате России по плаванию

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Евгению Рылову запрещено участвовать в чемпионате России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации плавания (FINA).

«Рылову запрещено участвовать во всех соревнованиях и мероприятиях под эгидой FINA, включая национальные чемпионаты, в течение периода отстранения, — говорится в сообщении пресс-службы. — Рылову разрешено участвовать во внутренних соревнованиях, если они проходят не под эгидой FINA и не входят в официальный международный календарь».

Сегодня, 22 апреля, стало известно, что Рылов отстранен на девять месяцев за то, что нарушил правила федерации, когда принял участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, прошедшего 18 марта на стадионе «Лужники».

25-летний пловец — двукратный олимпийский чемпион Токио на дистанциях 100 м и 200 м на спине. Также у него серебро Токио-2020 в эстафете и бронза Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро на двухсотметровке. Кроме того, он является двукратным чемпионом мира и многократным призером мировых первенств.

Евгений Рылов. Рылов получил дисквалификацию за политику. Это очень плохой прецедент

Источник: https://tass.ru/sport/14450307
Евгений Рылов
6
0
Читайте также
Что будет, если качать пресс по 20 раз в день?
Ирина Слуцкая: «Наша задача прокладывать невидимую нить от начальной подготовки до олимпийских звезд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Не позор, а посмешище»: Поздняков прокомментировал отстранение Рылова на девять месяцев
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости