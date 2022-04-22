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Сегодня, 13:29

Матыцин заявил, что отстранение пловца Рылова нарушает спортивные принципы

Виктория Кравченко
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Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на отстранение на 9 месяцев пловца Евгения Рылова от Международной федерации.

«Считаю решение неправомерным. Хотя каждая международная федерация устанавливает собственные регламенты. Это дискриминационное и политизированное решение, человек является гордостью мирового спорта. Подобные решения вносят дополнительные сложности и нарушают спортивные принципы», — цитирует Матыцина ТАСС.

Отстранение вступило в силу 20 апреля. Санкции в отношении Рылова введены из-за его участия в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел 18 марта на московском стадионе «Лужники».

Рылов получил дисквалификацию за политику. Это очень плохой прецедент

Евгений Рылов
Олег Матыцин
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