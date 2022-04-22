Матыцин заявил, что отстранение пловца Рылова нарушает спортивные принципы

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на отстранение на 9 месяцев пловца Евгения Рылова от Международной федерации.

«Считаю решение неправомерным. Хотя каждая международная федерация устанавливает собственные регламенты. Это дискриминационное и политизированное решение, человек является гордостью мирового спорта. Подобные решения вносят дополнительные сложности и нарушают спортивные принципы», — цитирует Матыцина ТАСС.

Отстранение вступило в силу 20 апреля. Санкции в отношении Рылова введены из-за его участия в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел 18 марта на московском стадионе «Лужники».

Рылов получил дисквалификацию за политику. Это очень плохой прецедент

