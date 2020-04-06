«Футболисты пытались, но не российские». Ефимова рассказала, какие спортсмены с ней знакомились

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, кто из известных спортсменов пытался с ней познакомиться.

— Не буду раскрывать все тайны, — сказала Ефимова во время онлайн-интервью в группе «Матч ТВ» во «Вконтакте». — Многие, из разных стран и из разных видов спорта. Очень много хоккеистов, теннисистов, футболисты были тоже, но не из российских клубов, «Ювентус» вроде. Из легкой атлетики тоже.

Также Ефимова объяснила, почему считает Овечкина лучшим российским спортсменом.