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«Футболисты пытались, но не российские». Ефимова рассказала, какие спортсмены с ней знакомились

09:36
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
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Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, кто из известных спортсменов пытался с ней познакомиться.

— Не буду раскрывать все тайны, — сказала Ефимова во время онлайн-интервью в группе «Матч ТВ» во «Вконтакте». — Многие, из разных стран и из разных видов спорта. Очень много хоккеистов, теннисистов, футболисты были тоже, но не из российских клубов, «Ювентус» вроде. Из легкой атлетики тоже.

Также Ефимова объяснила, почему считает Овечкина лучшим российским спортсменом.

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