Ефимова объяснила, почему считает Овечкина лучшим российским спортсменом

Трехкратный призер Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова призналась, что считает капитана и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим российским спортсменом.

— Лучший российский спортсмен?

— Наверное, Овечкин. Мне кажется, что он все время забивает и забивает в этом году. Он один из самых популярных.

— Кому вы симпатизируете из футбольных команд?

— С футболом у меня все плохо. Сборной России! Первый раз смотрела футбол на чемпионате мира-2018.