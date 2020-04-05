Ефимова объяснила, почему считает Овечкина лучшим российским спортсменом
20:43
Трехкратный призер Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова призналась, что считает капитана и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим российским спортсменом.
— Лучший российский спортсмен?
— Наверное, Овечкин. Мне кажется, что он все время забивает и забивает в этом году. Он один из самых популярных.
— Кому вы симпатизируете из футбольных команд?
— С футболом у меня все плохо. Сборной России! Первый раз смотрела футбол на чемпионате мира-2018.
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