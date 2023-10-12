Финальный этап Кубка мира по плаванию на открытой воде перенесли из Израиля в Португалию

Финальный этап Кубка мира по плаванию на открытой воде перенесен из Израиля в Португалию, сообщает пресс-служба Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Соревнования должны были пройти в израильском Эйлате с 1 по 2 декабря. Однако в целях безопасности World Aquatics приняла решение передать право проведения этапа португальскому Фуншалу и установила новые даты соревнований: 2-3 декабря.

В ночь на 7 октября Израиль был обстрелян ракетами из сектора Газа. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале боевых действий. В ответ израильские власти также начали военную операцию и объявили сбор резервистов.