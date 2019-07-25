FINA распространил информацию об участившихся случаях диареи на ЧМ в Корее

Медицинский комитет Международной федерации плавания (FINA) распространил информацию об участившихся случаях диареи на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу, сообщает Swimswam, ссылаясь на группу в Facebook Swim Coaches Idea Exchange Group.

Комитет просит спортсменов соблюдать правила гигиены. Отмечается, что уже было зафиксировано несколько случаев за последние три дня.

"Пользуясь возможностью, хотим напомнить всем командам о необходимости соблюдать правила гигиены в профилактике любых инфекционных заболеваний. Необходимо регулярно мыть руки, использовать бутилированную воду и заранее уведомлять о любых серьезных проблемах со здоровьем. Пожалуйста, обратитесь в местный медицинский центр, если у вас есть какие-либо проблемы", – написано в заявлении.

Ефимова вышла в полуфинал ЧМ в Корее на дистанции 200 метров брассом. Кинг дисквалифицирована