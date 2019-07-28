FINA будет наказывать за бойкот церемоний награждения

Руководство Международной федерации плавания (FINA) после акций протеста на награждении на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу проголосовало за ужесточение санкций по отношению к спортсменам, нарушающих принципы этики поведения на церемонии. Об этом сообщил член бюро FINA Владимир Сальников.

– После из инцидента, который тут произошел, состоялась встреча бюро FINA, проголосовали за ужесточение правил, связанных с этикой поведения спортсменов во время соревнований, – цитирует "РИА Новости" Сальникова. – Соревнования – это честная борьба, должно быть уважение друг к другу и это нашло отражение в правилах. Порядок принятия санкций предусматривает сначала предупреждение. При повторении ситуации последуют уже более серьезные меры – вплоть до аннулирования результатов, премий и медалей.

Напомним, австралиец Мак Хортон и британец Данкан Скотт – устроили бойкот олимпийскому чемпиону Сунь Яну во время церемонии награждения, отказавшись подняться к нему на высшую ступень для фотографии с медалями. Сунь Ян еще до Олимпиады-2016 отбыл отстранение за употребление запрещенных веществ.