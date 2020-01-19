Россиянка Анастасия Фесикова стала второй на дистанции 100 метров на спине на втором этапе Серии чемпионов в Пекине. Ее результат 1 минута 00,52 секунды. Победу одержала голландка Кира Туссен (59,64). Третьей стала китаянка Фу Юаньхуэй (1.00,79).

Россиянин Андрей Минаков занял второе место на 100-метровке баттерфляем (51,81). Первое место занял австралиец Мэтью Темпл (51,71), третье — американец Майкл Эндрю (52,18).

Россиянка Светлана Чимрова стала третьей на 200-метровке баттерфляем (2.09,17). Первой стала венгерка Лилиана Шилаги (2.08,37). Второе место заняла ее соотечественница Катинка Хошсу (2.08,56).