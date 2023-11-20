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Чикунова удивилась возвращению Ефимовой на соревнования

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Мировая рекордсменка, 19-летняя Евгения Чикунова удивилась возвращению 31-летней чемпионки мира Юлии Ефимовой к соревнованиям.

«Честно, я удивлена, что она вернулась к соревнованиям. Последние пару лет ее не слышно ведь было... Да, конечно, для меня еще один стимул показать отличное время на турнире. Но я изначально нацеливалась на очень быстрые минуты и секунды. Может быть, и на рекорд», — приводит слова Чикуновой «Спорт День за Днем».

Ефимова является двукратным серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне (Великобритания).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/mirovaya-rekordsmenka-chikunova-udivilas-vozvrashcheniyu-efimovoy-na-sorevnovaniya
плавание
Евгения Чикунова
Юлия Ефимова
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