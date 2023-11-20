Чикунова удивилась возвращению Ефимовой на соревнования

Мировая рекордсменка, 19-летняя Евгения Чикунова удивилась возвращению 31-летней чемпионки мира Юлии Ефимовой к соревнованиям.

«Честно, я удивлена, что она вернулась к соревнованиям. Последние пару лет ее не слышно ведь было... Да, конечно, для меня еще один стимул показать отличное время на турнире. Но я изначально нацеливалась на очень быстрые минуты и секунды. Может быть, и на рекорд», — приводит слова Чикуновой «Спорт День за Днем».

Ефимова является двукратным серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне (Великобритания).