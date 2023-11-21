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Сегодня, 18:29

Колесников выиграл 100-метровку на спине и стал чемпионом России на короткой воде

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Климент Колесников стал победителем чемпионата России по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине.

Колесников показал результат 49,12 секунды. Второе место занял Павел Самусенко (49,23 секунды), третьим стал Мирон Лифинцев (49,37).

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов финишировал четвертым (49,90).

23-летний Колесников — серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовый призер Игр на дистанции 100 м вольным стилем. В конце июля 2023 года в финале Кубка России он установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине — 23,55.

Чемпионат России по плаванию проходит в Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября.

плавание
Климент Колесников
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