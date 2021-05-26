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Ефимова выложила пост о выступлении на чемпионате Европы, Губерниев отреагировал

09:58
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
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Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала у себя в Instagram пост, посвященный выступлению на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).

«Чемпионат Европы 2021. 2 бронзы и серебро в эстафете. Спасибо большое всем большое за поздравления, поддержку и веру! Работаем дальше!» — написала Ефимова.

Пост Ефимовой в Instagram. Фото Instagram
Пост Ефимовой в Instagram. Фото Instagram

На публикацию спортсменки отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев, который написал в комментариях «Вперед» и добавил четыре эмодзи с изображением сердца.

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