Ефимова выложила пост о выступлении на чемпионате Европы, Губерниев отреагировал

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала у себя в Instagram пост, посвященный выступлению на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).

«Чемпионат Европы 2021. 2 бронзы и серебро в эстафете. Спасибо большое всем большое за поздравления, поддержку и веру! Работаем дальше!» — написала Ефимова.

Пост Ефимовой в Instagram. Фото Instagram

На публикацию спортсменки отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев, который написал в комментариях «Вперед» и добавил четыре эмодзи с изображением сердца.