Ефимова выложила пост о выступлении на чемпионате Европы, Губерниев отреагировал
09:58
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала у себя в Instagram пост, посвященный выступлению на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).
«Чемпионат Европы 2021. 2 бронзы и серебро в эстафете. Спасибо большое всем большое за поздравления, поддержку и веру! Работаем дальше!» — написала Ефимова.
Пост Ефимовой в Instagram. Фото Instagram
На публикацию спортсменки отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев, который написал в комментариях «Вперед» и добавил четыре эмодзи с изображением сердца.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю