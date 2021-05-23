Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Новости   //    Плавание

Бородин не ожидал, что побьет юниорский рекорд мира в комплексном плавании

21:50

Российский пловец Илья Бородин не предполагал, что ему удастся побить юниорский рекорд мира комплексным плаванием на чемпионате Европы в Будапеште.

Бородин завоевал золотую медаль, преодолев 400 метров за 4 минуты 10,02 секунды. Он установил новый рекорд России и юниорский рекорд мира.

«Я доволен медалью, но не ожидал, что побью юниорский рекорд мира, я настраивался только на то, чтобы хорошо выступить, — сказал Бородин ТАСС. — Эта гонка была похожа на другие, я не чувствовал особой разницы. Хоть я и молод, последние европейские соревнования на короткой воде вселили в меня большую уверенность, что позволило приехать сюда и показать все, что я могу».

Бородину 18 лет, эта награда для него стала первой в карьере на чемпионатах Европы.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11450007

Читайте также

Вайналдум покидает «Ливерпуль»
В КНР задержали корабль с семью тысячами пенисов из Нигерии
Мужчину зверски убили у "Москва-Сити"
Белоруссию предупредили о последствиях за инцидент с самолетом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд