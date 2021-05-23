Бородин не ожидал, что побьет юниорский рекорд мира в комплексном плавании

Российский пловец Илья Бородин не предполагал, что ему удастся побить юниорский рекорд мира комплексным плаванием на чемпионате Европы в Будапеште.

Бородин завоевал золотую медаль, преодолев 400 метров за 4 минуты 10,02 секунды. Он установил новый рекорд России и юниорский рекорд мира.

«Я доволен медалью, но не ожидал, что побью юниорский рекорд мира, я настраивался только на то, чтобы хорошо выступить, — сказал Бородин ТАСС. — Эта гонка была похожа на другие, я не чувствовал особой разницы. Хоть я и молод, последние европейские соревнования на короткой воде вселили в меня большую уверенность, что позволило приехать сюда и показать все, что я могу».

Бородину 18 лет, эта награда для него стала первой в карьере на чемпионатах Европы.