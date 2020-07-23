Ефимова вспомнила Олимпиаду 80. Она тогда еще не родилась

Российская пловчиха Юлия Ефимова посвятила публикацию у себя в Instagram Олимпиаде-1980 в Москве, с момента проведения которой прошло 40 лет.

— Ровно 40 лет назад проходила Московская летняя Олимпиада 1980. Сразу вспоминаю свои Олимпийские Игры- ежедневная подготовка, боль в мышцах, травмы от нагрузок, эмоциональное давление, еще раз боль, — написала у себя в Instagram Ефимова. — Все это для того, чтобы в один день, в одну минуту показать все, на что ты способен и для чего тренировался 4 года, а то и всю жизнь... Эмоции через край, переживаешь все: и слезы, и радость. Такие моменты — на всю жизнь! Поэтому предлагаю присоединится к нашему флешмобу и выкладывать фото с Вашими воспоминаниями об ОИ-80: какие эмоции испытывали вы, за кого переживали или гордились! Лично для меня в памяти (несмотря на то, что я еще? не родилась) — это закрытие Олимпиады, улетающий в небо мишка и плачущий стадион!